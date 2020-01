António Costa tenta seduzir BE e PCP pela terceira vez

O primeiro-ministro, António Costa, tentou pela terceira vez conquistar o apoio do BE e PCP para conseguir aprovar a proposta do Orçamento do Estado (OE) de 2020, numa reunião que decorreu esta sexta-feira ao final da tarde em S. Bento. Mas o ditado ‘à terceira é de vez’ deverá cair em saco roto.O encontro foi à porta fechada, não houve declarações, mas as negociações terão sido tensas, sem cedências da esquerda com poucas novidades de Costa.Este sábado, a líder do BE, Catarina Martins, deverá anunciar o sentido de voto do partido, depois de analisada a proposta do Governo. Mas esta sexta-feira, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, já acenava com um cartão vermelho: "A proposta do OE falha no essencial", escreveu no jornal ‘Público’.O PCP também tem sido crítico, exigindo a baixa do IVA da eletricidade e o aumento das pensões e dos salários, reivindicações idênticas à do BE.A uma semana do primeiro teste ao OE, que é votado na generalidade no dia 10, tudo está em aberto. Se a esquerda não valer a Costa, não será o PSD a dar a mão. Esta sexta-feira, Rui Rio lembrou que o PS rejeitou negociar com o PSD, preferindo uma "governação à esquerda".A proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2020 prevê um excedente orçamental inédito de 0,2% do PIB.O Governo está a contar com uma almofada financeira para este ano superior em 45 milhões de euros ao que tinha previsto em 2019.O ministro apresenta o OE à Comissão de Orçamento e Finanças no dia 6, podendo os partidos apresentar propostas de alteração até dia 27. A votação final global é a 6 de fevereiro.