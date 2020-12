António Costa testa negativo à Covid-19 e termina hoje o período de isolamento profilático

O primeiro-ministro, António Costa, testou negativo à Covid-19 e termina hoje o período de isolamento profilático, informa esta quarta-feira uma nota enviada à comunicação social.

"O Primeiro-Ministro testou negativo para a Covid-19 no teste que efetuou ontem e termina hoje o período de isolamento profilático de 14 dias que havia sido determinado pela autoridade de saúde. O Primeiro-Ministro, que manteve toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, sairá hoje do confinamento que cumpriu na Residência Oficial, em São Bento, retomando a atividade pública regular", pode ler-se no comunicado.





Recorde que António Costa esteve em contacto com Emmanuel Macron, que estava infetado com o novo coronavírus.