António Costa "tranquilo e expectante" já exerceu o seu direito de voto

"Tranquilo e, naturalmente, expectante". Foi assim que Costa se descreveu em dia de eleições legislativas. O primeiro-ministro dirigiu-se à Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa, para exercer o seu direito de voto.

"Espero que cada um faça a escolha que deseja fazer. Sobretudo o que é importante é apelarmos a que haja uma grande participação eleitoral. Este é o momento que em cada um tem o seu voto e cada voto pode decidir o nosso futuro", afirmou o secretário-geral do PS e cabeça-de-lista dos socialistas por Lisboa.

Costa destacou também o "crescimento muito significativo" da participação no voto antecipado e o "enorme aumento" no recenseamento no estrangeiro. "Cada um dos votos conta, cada um dos votos decide. Vamos exercer a liberdade, eu já exerci a minha", terminou Costa.

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram este domingo às 08h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00. Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

A estas Legislativas concorrem 20 partidos políticos e uma coligação, o maior número de sempre, embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

Os portugueses são chamados a eleger 230 deputados, divididos por 22 círculos (18 no Continente, dois nas regiões autónomas e círculos da emigração -- Europa e Fora da Europa).

O círculo eleitoral de Lisboa é aquele onde são eleitos mais deputados, 48, seguindo-se o Porto, com 40 deputados.

Em relação às legislativas de 2015, o número de mandatos de deputado a atribuir nos círculos eleitorais da Guarda e de Viseu diminuiu de quatro para três e de nove para oito, respetivamente, enquanto Lisboa e Porto ganharam um lugar cada.