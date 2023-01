PCP diz que caso Rita Marques "é revelador da promiscuidade entre o poder político e económico"

PSD disponível para discutir "circuito" de verificação de futuros membros do Governo

Joaquim Miranda Sarmento do PSD diz que o partido está disponível para discutir "circuito" de verificação de futuros membros do Governo.



O líder do PSD diz que "a responsabilidade de avaliar novos governantes" é do primeiro-ministro e não do Presidente da República.



A proposta vai ser discutida amanhã, no Conselho de Ministros, mas António Costa ainda não avançou com os detalhes da solução que vai colocar em cima da mesa.



António Costa sublinha que o Presidente da República "tem poderes substanciais", para justificar um acordo em conjunto entre o Governo e o Presidente para a nomeação de futuros governantes.

Do ponto de vista da convergência com a média da União Europeia "estagnámos", diz Miranda Sarmento. "O seu governo ficará marcado por cinco países que nos ultrapassaram em termos de PIB per capita", avisa.



António Costa responde a Miranda Sarmento dizendo que que os portugueses "têm a ambição de convergir com os portugueses mais desenvolvidos da União Europeia", lembrando que Portugal tem reduzido a distância para Espanha, França e Espanha.

"Se há outros que também têm reduzido a distância? Não tenho inveja, a nossa ambição é chegar perto dos mais desenvolvidos", diz.

O primeiro-ministro reforça que, quando comparado com os últimos 15 anos, o crescimento é superior "dez vezes mais".