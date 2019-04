Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Lobo Xavier mandatário do CDS-PP nas eleições europeias

A lista do CDS-PP às europeias é encabeçada pelo atual eurodeputado Nuno Melo.

Por Lusa | 11:21

O conselheiro de Estado António Lobo Xavier vai ser o mandatário da lista do CDS-PP às próximas eleições europeias, marcadas para 26 de maio, indicou à Lusa fonte oficial do partido.



António Lobo Xavier já foi deputado à Assembleia da República pelo partido, tendo chegado a liderar o grupo parlamentar.



A lista do CDS-PP às europeias é encabeçada pelo atual eurodeputado Nuno Melo.