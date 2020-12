Deputados discutem políticas de habitação e renovação do Estado de Emergência

Ao minuto Atualizado a 4 de dez de 2020 | 10:29

10:26 | 04/12 O mercado imobiliário funciona sem qualquer regulamentação. Carlos Silva, do PSD, considera que as medidas de apoio às rendas, e não só, se revelaram um verdadeiro "fracasso".



Carlos Silva sublinha que há cada vez mais sem-abrigo e pessoas a viver sem condições de habitabilidade e defende que o governo devia agir mais e fazer menos propaganda.

10:22 | 04/12 Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda, alerta para as implicações da pandemia nas políticas de habitação. Muitos dos portugueses vêem-se incapazes de cumprir confinamento ou sem condições de teletrabalho.



Mesmo com esta pandemia, o valor para arrendar ou comprar mantém-se "quase inalterado" e os rendimentos dos portugueses são cada vez menores.



"Imaginei que Filipa Roseta viesse pedir desculpa pelos portugueses que foram despejados", atira Maria Manuela acusando o PSD de pouco ter feito pelos portugueses.

10:20 | 04/12 Bruno Dias, do PCP, defende que é preciso tomar medidas agora porque ainda não há evidências de resposta do Governo numa altura em que se prevê uma terceira vaga que implicará mais teletrabalho.

10:12 | 04/12



O PSD exige nesta reunião o Governo apresente e faça votar na Assembleia da República o Programa Nacional de Habitação, antes de gastar verbas que lhe estão associadas. Filipa Roseta, do PSP, é a primeira a tomar a palavra. Critica a entrega de casas por sorteio e defende que é preciso criar políticas de habitação para todos.

Uma reunião plenária para discutir as políticas de habitação, que se agravaram com o início da pandemia, e a renovação do Estado de Emergência, de 9 a 23 de dezembro, está a decorrer esta sexta-feira na Assembleia da República.