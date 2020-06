Apoios de 780 milhões de euros devido ao coronavírus chegaram a 1,2 milhões de pessoas

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, estimou hoje que os apoios criados pelo Governo devido à pandemia de covid-19 já chegaram a 1,2 milhões de pessoas e a 144 mil empresas, no valor total de 780 milhões de euros.

Na abertura da interpelação do PCP ao Governo, no parlamento, Ana Mendes Godinho avançou com uma série de números quanto à resposta ao surto com medidas extraordinárias que têm como prioridade "manter emprego, proteger trabalhadores, apoiar famílias e as pessoas mais vulneráveis".

"Todas as medidas têm tido como pressuposto um esforço e uma responsabilidade partilhada de todos para conseguirmos chegar a todos com eficácia e com uma grande capacidade de mobilização do Estado social para responder a quem precisa. E o Estado Social mostrou que foi quem respondeu a quem precisou", afirmou.