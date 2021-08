Aprovada em Conselho de Ministros estratégia nacional para um sistema alimentar sustentável e saudável

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN), que pretende ser um referencial de atuação integrada para "um sistema alimentar sustentável e saudável".

A ENSAN resulta do "processo aberto e participado realizado no âmbito do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros divulgado no final da reunião realizada esta quinta-feira.

A estratégia integra um diagnóstico da segurança alimentar e nutricional, uma análise da evolução das tendências da produção e do consumo, assim como um levantamento das diversas iniciativas e estratégias que se cruzam com os seus objetivos, acrescenta o comunicado.

"O objetivo é garantir uma atuação integrada que permita uma transição para sistemas alimentares e nutricionais sustentáveis, saudáveis, inclusivos e resilientes", explica o comunicado.