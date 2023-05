Licença do pai passa para 28 dias seguidos e aprovados aumentos nos subsídios parentais

A Agenda do Trabalho Digno foi aprovada, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Foi ainda aprovado um investimento de 25 milhões de euros no distrito de Braga e novas medidas para as licenças parentais.

Neste Conselho de Ministros, que se realizou em Braga, foram aprovados investimentos na área da Justiça, nomeadamente em tribunais, num total de 19 milhões de euros. Foi aprovado, ainda, outro diploma para a criação de um novo tribunal central administrativo no Centro, que será instalado em Castelo Branco.

Na área das licenças parentais, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou um reforço no mecanismo relativo à igual partilha de licenças parentais entre pai e mãe, assim como o aumento dos subsídios parentais iniciais e subsídio parental alargado, para 40% da remuneração, sempre que exista real partilha entre os dois progenitores. Desta forma, o valor do subsídio parental, aumenta de 83% para 90% da remuneração, desde que o pai goze pelo menos 60 dias dos 180 previstos.

Foi aprovada também a adequação de todas as licenças e subsídios parentais a pais que adotam crianças.

Na área da Saúde, foi aprovada a emissão de baixas médicas através de SNS 24, até ao limite de duas vezes, "de forma a libertar o SNS para missões muito mais importantes", disse Ana Mendes Godinho.

Questionada pelos jornalistas sobre a crise política que se vive no País, Mariana Vieira da Silva escusou-se a responder. "Aquilo que queria realçar é o foco e esforço do Governo no cumprimento do programa", salientou.



Sobre a intervenção do SIS no caso da recuperação do computador levado pelo ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, disse que apenas: "Não tenho mais nada a acrescentar".