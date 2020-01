Aprovada moção que desafia o partido Livre a reclamar lugar de ecologista

O IX Congresso do Livre rejeitou este domingo duas moções e aprovou 14, entre as quais uma que insta o partido a ocupar o lugar de ecologista, e outra que pede uma avaliação do modelo de organização do partido.

Inicialmente eram 18 as moções apresentadas, mas duas acabaram por ser retiradas pelos proponentes, uma que pedia a retirada da confiança política à deputada Joacine Katar Moreira e a outra para que o partido reagisse aos "ataques infundados" e às "notícias falsas" sobre a eleita.

Entre os 16 documentos postos a votação na reunião magna que decorre em Lisboa, três foram aprovados por unanimidade -- "construir o Livre como força autárquica", "um partido partilhado empenhado na política colaborativa por uma democracia radical" e a moção apresentada por Rui Tavares, "novo pacto verde, um desafio do Livre para Portugal, a Europa e o planeta".

As restantes foram aprovadas por maioria.

Na apresentação do documento denominado "a urgência do Livre enquanto esquerda verde em Portugal", um dos aprovados por maioria, Carlos Teixeira, membro do Grupo de Contacto do Livre e segundo candidato por Lisboa nas eleições legislativas, desafiou o partido aproveitar "um território ideológico que está por reclamar" em Portugal.

"No essencial, Portugal continua sem partidos ecologistas e, no essencial, o Livre continua sem ser capaz de se afirmar enquanto tal, na ideia que os portugueses vão construindo do Livre", considerou o dirigente, que integra a direção do partido.

Aos congressistas, Carlos Teixeira -- que ocupará o lugar de Joacine Katar Moreira no parlamento, no caso de ela renunciar ao mandato de deputada -- apontou que "é tempo de arriscar" e de "assumir esta prioridade ecológica".

Advogando que "alguém tem que ser a voz dos que querem uma mudança de paradigma hoje", o dirigente rejeitou que esse lugar seja ocupado pelos "senhores do costume", ou por "extremistas e dos demagogos".

"A voz tem de ser à esquerda para assegurar as lutas simultâneas contra as desigualdades e contra a crise ambiental. Está o livre disposto a ser essa voz, podemos ter essa coragem?", questionou, salientando que "até agora a voz pouco se fez ouvir".

No período de apresentação das moções, também Rui Tavares subiu ao púlpito para falar aos congressistas do documento do qual é o primeiro subscritor e que os congressistas aprovaram por unanimidade.

"Se cada minuto passado nas notícias pelas razões erradas significa dias, semanas, meses ou aos de trabalho, em que não se está a falar do que importa, também é verdade que "cada dia, semana, mês que estamos a encarar as consequências das notícias erradas, significa muito tempo de reconstrução", começou por dizer o fundador do partido.

Rui Tavares acredita que o Livre tem como missão "fazer de Portugal a ponta avançada das políticas mais progressistas da Europa e do mundo".

Falando nas próximas eleições que o partido quer disputar, as regionais nos Açores, o antigo eurodeputado considerou que, já a partir daquele sufrágio, o Livre pode aplicar um trabalho conjunto, "através do novo pacto verde, com realidade regional, nacional e global".

Para o antigo eurodeputado, as moções a discussão dão aos membros e apoiantes do Livre "razões para acreditar" num partido "onde há ideias, onde há vontade de as discutir com honestidade perante a verdade".

Na ótica de Rui Tavares, as 16 moções debatidas e votadas hoje têm um objetivo próprio: permitem ao partido "encontrar o Livre que é de sempre, o Livre no qual temos orgulho e que sentimos que a sociedade respeita".

"E esse Livre que estivemos a defender neste congresso, é esse Livre que defenderemos sempre", vincou.

Miguel Wong, candidato à Assembleia, disse ao Congresso que "é o momento para pensar se é preciso mudar alguma coisa, o que está a correr bem e o que está a correr mal" na organização interna do partido e na forma como os processos de decisão são conduzidos.

Os seis anos que o partido leva desde a fundação e o facto de já ter passado por várias eleições, faz com que este seja "um bom momento" para fazer essa reflexão, defendeu o dirigente.

Na moção, que o congresso aprovou por maioria, Miguel Won questiona igualmente algum experimentalismo", numa referência às especificidades de organização partido, como a escolha dos candidatos em primárias abertas e a "participação horizontal" nos processos de decisão, notando ser necessário avaliar os seus resultados.