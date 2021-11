Aprovadas leis que colocam chefes militares na dependência operacional do CEMGFA

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General e altera as Leis Orgânicas dos três ramos das Forças Armadas.



Estas alterações, já esperadas, surgem em sequência das leis aprovadas em agosto que criaram a nova estrutura superior de comando das Forças Armadas, com mais poderes operacionais para o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA)

"A referida alteração da LDN [Lei de Defesa Nacional] e a aprovação da nova LOBOFA [Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas] impõem a revisão da orgânica do EMGFA e das orgânicas dos ramos, para garantir a passagem dos Chefes de Estado-Maior dos ramos para a dependência do CEMGFA, para todos os assuntos de natureza militar, e a responsabilidade cometida ao CEMGFA pelo cumprimento de todas as missões das Forças Armadas, à exceção da busca e salvamento marítimo e aéreo", descreve o comunicado do Conselho de Ministros.