Aprovado financiamento do Estado de mais de 1 milhão de euros para programa de igualdade de género

O programa de apoio à conciliação entre a vida familiar e profissional e de combate à violência doméstica teve esta quinta-feira aprovada uma despesa de mais de um milhão de euros em Orçamento do Estado para o período 2018-2024.

"Foi autorizada a realização de despesa, pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no âmbito do projeto Programa Conciliação e Igualdade de Género, para o período compreendido entre 2018 e 2024. Financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants, este Programa tem como objetivo apoiar projetos e iniciativas estruturantes nos domínios da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, violência doméstica e de género, e boa governança", refere o comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

De acordo com o gabinete da ministra de Estado e da Presidência, 85% da despesa para o programa será financiada pelo mecanismo europeu e 15% por receitas gerais do Estado.

"A resolução hoje aprovada autoriza a CIG a realizar a despesa no montante máximo de 7.058 824,00 euros no âmbito do projeto "Programa Conciliação e Igualdade de Género", para o período compreendido entre 2018 e 2024, sendo esse encargo financiado em 85% através de EEA Grants, no montante de 6 000 000,00 euros, e em 15% através de receitas gerais, no montante máximo de 1 058 824,00 euros", precisou o gabinete da ministra.