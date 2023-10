Aprovado na generalidade fim de dístico azul obrigatório para veículos elétricos

O parlamento aprovou esta sexta-feira na generalidade o projeto de lei da IL para eliminar a obrigatoriedade da utilização do dístico azul pelos veículos elétricos, mantendo-se esta afixação para quem queira utilizar os lugares de estacionamento para estes carros.

Este projeto de lei dos liberais que "simplifica, eliminando a obrigatoriedade do dístico azul para a circulação na via pública dos veículos elétricos" foi aprovado graças à abstenção do PS e do PCP e os restantes partidos votaram a favor (o PAN não marcou presença por estar num evento político europeu).

Na exposição de motivos, a IL refere que de acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), "a ausência do dístico identificador num carro elétrico não trará penalizações para o condutor, sendo apenas necessário para o 'acesso a benefícios relacionados com o uso de um carro elétrico, como o usufruto de postos de carregamento e de lugares de estacionamento reservados a carros elétricos'".

No entanto, segundo os liberais, a atual lei vai para além destes fins e exige a colocação do dístico meramente para efeitos de circulação nas vias públicas ou equiparadas.

"Não se afigura adequado ou razoável que o Estado imponha a obrigatoriedade de um dístico identificativo, sob pena de coima, nos moldes da atual lei", justificam os liberais.

Para a IL, "urge proceder a uma alteração da lei, de forma a limitar a exigência de dístico às situações de estacionamento reservado a carros elétricos".

A alteração proposta, e que segue agora para a especialidade, pretende alterar o regime jurídico da mobilidade elétrica no artigo referente aos veículos elétricos.

"Os veículos elétricos devem afixar, para efeitos de usufruto de lugares de estacionamento reservados a veículos elétricos, o dístico identificativo que consta do anexo I ao presente decreto-lei e que dele faz parte integrante", pode ler-se na proposta.