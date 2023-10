"Aquilo que foi feito foi bem feito", diz Moedas sobre 500 mil euros que autarquia pagou por piscina não construída

Carlos Moedas garantiu que "aquilo que foi feito foi bem feito", a propósito dos 500 mil euros que a Câmara de Lisboa despendeu a um clube da cidade para resolver um problema judicial.A Justiça tinha dado razão ao município, uma vez que a instituição não construiu a piscina da Penha de França como acordado, mas Carlos Moedas asseverou que a autarquia "teve todos os cuidados" e não tomou "nenhuma decisão política".O presidente da Câmara de Lisboa falava aos jornalistas durante uma visita às obras de construção de um túnel que vai ajudar a "evitar os efeitos das cheias"."Conversei com os técnicos e com os juristas", detalhou o autarca. "Tudo isso foi feito juridicamente, com certezas jurídicas, para resolver um problema das pessoas", salientou.

Ao CM, Filipe Anacoreta Correia diz que "quando surgiram dúvidas sobre a bondade do acordo" foi pedido que se "formalizasse a posição" que na altura a autarquia defendeu. E frisou que a utilização da expressão ‘absurdo’ no parecer é "habitual no patrocínio judiciário quando se pondera uma decisão diferente".