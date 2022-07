A proposta do Governo que altera legislação laboral, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, foi esta sexta-feira aprovada no Parlamento com os votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, Chega, BE, PAN e Livre, e contra da IL e PCP.



Entre as medidas propostas pelo Governo estão os limites à renovação dos contratos de trabalho temporários, bem como o reforço do papel da Autoridade para as Condições do Trabalho.









Ver comentários