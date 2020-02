AR chumba recomendação do PCP para recuperação da Casa da Pesca em Oeiras

O projeto de resolução do PCP que recomendava a urgente recuperação da Casa da Pesca, em Oeiras, foi esta sexta-feira chumbado no parlamento, com os votos contra do PS e a abstenção de PSD e Iniciativa Liberal.

As restantes bancadas parlamentares votaram a favor da iniciativa dos comunistas, que tinha dado entrada na Assembleia da República em 30 de janeiro.

A Casa da Pesca, datada do século XVIII, está integrada na Quinta do Marquês de Pombal e no antigo complexo da Estação Agronómica Nacional, tendo sido classificada monumento nacional em 1940.

"Depois de anos de abandono pelo Estado central foi celebrado um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, em outubro de 2019. As expectativas criadas pela celebração deste protocolo devem ser correspondidas, cabendo às entidades públicas envolvidas garantir o usufruto público deste conjunto", lia-se no projeto de resolução do PCP.

A Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, tomou posse da Casa da Pesca em outubro de 2019, na sequência de um protocolo assinado com o Ministério da Agricultura.

Na ocasião, a autarquia, liderada por Isaltino Morais, anunciou um investimento de cerca de 10 milhões de euros para recuperar o conjunto monumental, constituída por jardim, casa, cascata e tanque.

Na quinta-feira, quando a iniciativa do PCP foi discutida no plenário da Assembleia da República, foi também debatida una petição que defendia a realização de "obras urgentes de conservação e restauro da Casa da Pesca" e a abertura do monumento ao público.

Uma vez que a petição deu entrada no parlamento antes de a Câmara de Oeiras ter assumido a gestão da Casa da Pesca, as reivindicações dos signatários ainda eram dirigidas ao Ministério da Agricultura.