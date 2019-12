AR quer passar a ter acesso a informação judiciária mas magistrados avisam que “investigações podem ficar comprometidas”

A Assembleia da República quer passar a ter acesso a informação judiciária no âmbito dos pedidos de levantamento de imunidade dos deputados para serem ouvidos como arguidos.A iniciativa, saída da nova Comissão de Transparência, fez soar os alarmes entre os magistrados. "Esta é uma matéria altamente sensível, ao ponto das investigações poderem ficar comprometidas", avisa António Ventinhas, presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público (SMMP).Com o contributo de todos os partidos com assento na Comissão de Transparência (PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PAN), a versão final das regras e procedimentos para apreciação de imunidades, incompatibilidades e impedimentos dos deputados dá conta da intenção de pedir "prévio acesso" a "informação judiciária" com "elementos mínimos" sempre que a comissão tiver de decidir a audição, a pedido do Ministério Público, de um parlamentar como arguido.A medida está prevista no regulamento que foi aprovado pelos deputados e que visa definir o funcionamento da comissão recém-criada."Não conhecemos a formulação exata daquilo que se pretende, mas é preciso salvaguardar o sigilo e o segredo de justiça, e a própria investigação", sublinha António Ventinhas, em declarações aoJorge Lacão, presidente da comissão, diz que o objetivo é apenas ajudar ao trabalho no Parlamento. "Se o tribunal entender que a informação prestada está sob reserva e sigilo, as próprias regras determinam que o acesso que haja por parte de quem tem de processar estas matérias na AR garante, igualmente, esse dever de sigilo", disse o deputado do PS, à TSF.Ainda na versão final, introduziu-se, a pedido do PSD, a expressão "elementos mínimos", que devem abranger a "factualidade do objeto da inquirição" e "a sua temporalidade", para esclarecer se os factos a que o processo se refere ocorreram no âmbito das funções parlamentares, privada ou profissional, e se foi antes ou durante o mandato.O Estatuto dos Deputados impõe a autorização do Parlamento "quando houver fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos".A imunidade parlamentar é a garantia dada aos deputados, durante o exercício das suas funções, e que consiste em não responder civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitem, nem ser detidos ou presos sem autorização da Assembleia da República.