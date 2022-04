André Ventura no Parlamento: "Temos de reconhecer que os portugueses vão perder poder de compra"

Ao minuto Atualizado a 28 de abr de 2022 | 16:18

16:17 | 28/04 André Ventura: "os portugueses vão perder poder de compra" Intervém André Ventura, do Chega. "Quem ouvisse António Costa hoje a falar pensaria que estamos a falar de outro País e de outra realidade", começa por afirmar o presidente do partido, que acrescenta que "os portugueses vão perder poder de compra".



André Ventura afirma que o Governo tem que admitir que o OE22 tem austeridade, recordando que Portugal tem a 12ª maior dívida pública do mundo.











16:13 | 28/04 PS: "Portugueses resolveram confiando em António Costa e no Governo" Eurico Dias, do PS, relembra que a proposta do OE foi a causa fundamental "de uma crise política" em outubro de 2021. "Os portugueses resolveram confiando em António Costa e no Governo", frisa.



O deputado do PS dirige-se à bancada da oposição a pedir uma "alternativa construtiva que ainda nao aconteceu neste debate".













15:46 | 28/04 Governo prevê nova descida do preço da eletricidade em junho Costa responde e afirma que o Governo tem adotado um conjunto de medidas para fazer face à inflação.



"Nós conseguimos ja controlar um maior aumento do preço da energia", atira, relembrando que Portugal tem uma das inflações mais baixas da Zona Euro.



António Costa acaba por revelar que está prevista uma nova descida no preço da eletricidade.

15:43 | 28/04 PSD acusa Executivo de Costa de cobrar sempre mais do que prevê Fala agora Paulo Mota Pinto, do PSD. Começa por afirmar que o Orçamento do Estado "ignora os 4% de inflação", referindo que não é possível recuperar sem aumentar o rendimento.



O deputado da oposição acusa o Executivo de Costa de cobrar sempre mais do que prevê e atira: "Os f uncionários públicos perderão, no final do ano, meio salário".



Paulo Moita Pinto refere ainda que desde que foi apresentado o documento, já veio uma guerra. No entanto, o OE prevê descida no valor para reforço de verbas para a defesa.

















15:27 | 28/04 "Austeridade nao é o nosso ADN nem é a nossa estratégia para a crise que enfrentamos" O primeiro-ministro sublinha que é necessário continuar a trajetória de crescimento, com o reforço do investimento em infraestruturas, na habitação e no Serviço Nacional de Saúde.



"Austeridade nao é o nosso ADN nem é a nossa estratégia para a crise que enfrentamos", afirma Costa, e acrescenta: "É possivel ter contas certas sem austeridade".











15:17 | 28/04 Descida do ISP já na próxima segunda-feira Costa anuncia que o Presidente da República promulgou a medida para a descida do ISP já na próxima segunda-feira.



Esta medida permite a redução da carga fiscal em 62% no caso da gasolina e 42% no gasóleo.







15:13 | 28/04 Costa abre sessão e afirma que OE para 2022 foi "aprovado" pelos portugueses no dia 30 de janeiro O primeiro-ministro abre o debate sobre o OE2022. António Costa começa por afirmar que os portugueses "aprovaram de forma inequívoca" o Orçamento do Estado no dia 30 de janeiro - data das eleições Legislativas que culminaram na vitória de António Costa com maioria absoluta.



O chefe do Governo sublinha a ideia já defendida pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, de que o documento "responde às necessidades do País", mantendo as prioridades que apresentadas no final de 2021.



Costa relembra que o "cenário geopolítico mudou pela guerra [na Ucrânia]", com o reflexos nos preços da energia e a rotura nas cadeias de abastecimento.



"Esta proposta de Orçamento prevê mais de 1.3 milh~ees de euros para apoiar as empresas e as famílias", acrescenta o primeiro-ministro.



















O debate parlamentar da proposta de Orçamento do Estado para 2022 é aberto esta quinta-feira na Assembleia da República pelo primeiro-ministro António Costa e vai prolongar-se até sexta-feira.Ainda que a aprovação esteja praticamente assegurada, dada a maioria absoluta conseguida pelo PS nas últimas eleições legislativas, a discussão por parte dos partidos de oposição promete ser incisiva, com a Iniciativa Liberal e o Chega a garantirem, esta manhã, que vão votar contra o documento. O foco do debate desta tarde vai prender-se, assim, com as alterações que a bancada socialista aceitará introduzir.A votação final do documento está prevista para o dia 27 de maio.