O Tribunal de S. João Novo, Porto, começou, esta quarta-feira , a julgar os 29 arguidos do processo ‘Éter’ - relacionado com contratos ilícitos celebrados pela Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP), onde o principal arguido é Melchior Moreira, ex-presidente da instituição. No início do julgamento, que decorre no quartel dos Bombeiros de Valadares, 16 dos arguidos disseram querer prestar declarações.











O coletivo ouviu a filha e o dono de uma cadeia de hotéis, acusados de recebimento indevido. Terão oferecido estadia num dos hotéis, no Algarve, a Melchior Moreira. O Ministério Público considera que a oferta tinha como objetivo “granjear a confiança e simpatia” de Melchior. Os dois arguidos refutaram as acusações. Sofia Palminha, amiga de Melchior, explicou que se tratou de um convite de cortesia sem qualquer interesse. Foi também ouvida Manuel Coutinho que é acusada de falsificação de documentos no aluguer de um carro ao ex-presidente da TPNP.