Arroios adjudicou 974 mil euros a sete empresas com os mesmos donos

O contrato foi publicado no Portal Base a 15 de janeiro de 2021, mas foi assinado a 7 de dezembro de 2020. Objeto: "Aquisição de serviços para a conservação e manutenção de exemplares arbóreos de grande porte: Rua Pascoal de Melo e Rua Passos Manuel". Preço €28.188 por 20 dias de trabalho. Segundo a SÁBADO, quem ganhou foi a empresa Lx Garden depois de (presume-se) ter apresentado à Junta de Freguesia de Arroios uma proposta melhor do que a Pétala Livre, a outra empresa que a junta consultou no mercado (no Portal Base está escrito que o procedimento foi "Consulta Prévia").



Mas há um pormenor escondido nestes nomes: as duas empresas têm o mesmo sócio-gerente: João Alho.



