As frases que marcaram o primeiro dia da campanha eleitoral para as Presidenciais

Frases do primeiro dia da campanha eleitoral para Presidente da República:

"Eu sei que o senhor professor, até pela sua relação com o doutor Ricardo Salgado, é das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido esclarecido, que já estivessem apuradas responsabilidades, desse senhor e de muitas outras pessoas."

Ana Gomes, em debate com Marcelo Rebelo de Sousa

RTP, 09-01-2021

"Escusa de tentar atingir a minha honorabilidade e a minha integridade. Eu nunca diria de si aquilo que disse de mim, é uma questão de princípio. Não vale tudo em política."

Marcelo Rebelo de Sousa, em debate com Ana Gomes

RTP, 09-01-2021

"Em relação ao futuro, penso que não há alternativa ao confinamento geral."

Marcelo Rebelo de Sousa

RTP, 09-01-2021

"O país não aguenta um novo confinamento generalizado. Se o primeiro-ministro está agora a mudar de opinião é porque algo de muito grave se passa."

Tiago Mayan Gonçalves, candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal

SIC Notícias, 09-01-2021

"Pedimos às pessoas o confinamento, pedimos medidas exigentes, e temos que dar às pessoas condições para que elas possam cumprir essas medidas exigentes."

Marisa Matias, candidata presidencial apoiada pelo BE

09-01-2021

SIC Notícias, 09-01-2021

"Temos que nos centrar para ir à procura do equilíbrio e é o equilíbrio que, neste momento, nós precisamos porque estamos desnivelados."

Vitorino Silva, candidato presidencial

RTP3, 09-01-2021

"Normalmente, quem encara as coisas desta forma acaba por não fazer tudo o que é necessário para proteger a saúde, por prejudicar ao mesmo tempo a economia."

João Ferreira, candidato presidencial apoiado pelo PCP

RTP3, 09-01-2021

"Não espero que [o Orçamento do Estado para 2022] seja reprovado. Não espero como cidadão e não espero se for eleito pelos portugueses. Mesmo como PR em exercício de funções, olhando para os dados da situação, não o espero -- nem desejo. É bom cumprir as legislatura."

Marcelo Rebelo de Sousa

TSF/Diário de Notícias, 10-01-2021

"Se não houvesse gente de coragem a saltar estes muros, a democracia não era uma realidade para todos e, simbolicamente, é a razão de eu ser candidato e poder debater com pessoas diferentes. Quando havia aqui presos, as pessoas não podiam pensar diferente."

Vitorino Silva, em ação de campanha na Fortaleza de Peniche

10-01-2021

"Dentro de todas as limitações não podemos transformar campanhas em monólogos porque as campanhas servem para ouvir as pessoas."

Marisa Matias, candidata presidencial apoiada pelo BE, sobre a forma como um confinamento geral devido à pandemia, a partir da próxima semana, poderá obrigar a alterar a campanha, num encontro com antigas trabalhadoras da Triumph, em Loures

10-01-2021

"O recente anúncio, feito pela Administração da Galp, com a cumplicidade ou mesmo articulação com o Governo, do encerramento da refinaria de Matosinhos, corresponde a um crime contra o país, contra a sua capacidade produtiva e a sua segurança energética, contra os seus trabalhadores e contra toda esta região."

João Ferreira, candidato presidencial do PCP

10-01-2021

"Uma candidatura diferente, que não se confunde com nenhuma das outras candidaturas, por mais de esquerda que se autoafirmem ou por mais preocupações sociais que proclamem, porque esta é distinta de qualquer delas."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, no comício, no Porto, que deu o arranque oficial da campanha de João Ferreira

10-01-2021

"Estou aqui (...) porque estou presente onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve ausente, onde Marcelo Rebelo de Sousa coloca bloqueios para manter as leis da troika naquilo que são as condições de trabalho, eu quero entendimentos e entendimentos que nos permitam salvaguardar a dignidade do trabalho, combater a precariedade."

Marisa Matias, candidata presidência apoiada pelo BE, num encontro com antigas trabalhadoras da Triumph, em Loures

10-01-2021