As medidas do Movimento pelo Interior que vão ser hoje propostas a Marcelo e Costa

Esta sexta-feira será entregue o pacote de propostas para revitalizar as regiões de baixa densidade.

Por Salomé Pinto e David Santiago / Jornal de Negócios | 11:46

António Fontaínhas Fernandes

Nuno Mangas

Fernando Nunes

Rui Nabeiro

José Silva Peneda

Miguel Cadilhe (política fiscal), Jorge Coelho (ocupação do território) Pedro Lourtie (educação).







Jornal de Negócios recapitula as 24 medidas, noticiadas em 7 de Maio, que constavam do documento final de trabalho do movimento e que serão entregues a Marcelo Rebelo de Sousa e a António Costa.

Chegou o dia em que o Presidente da República e o primeiro-ministro vão receber em mãos o conjunto de propostas "radicais" com que o Movimento pelo Interior acredita ser possível revitalizar as regiões de baixa densidade populacional. A cerimónia decorre a partir das 16h00 desta sexta-feira, 18 de Maio, no Museu dos Coches, em Lisboa.Depois deste acto formal o Movimento pelo Interior extingue-se, deixando nas mãos do Governo a eventual aplicação das medidas propostas. O movimento foi uma ideia do presidente da câmara da Guarda, o social-democrata Álvaro Amaro, a que se juntou depois o edil de Vila Real, o socialista Rui Santos.Os restantes proponentes do Movimento pelo Interior são, reitor da UTAD,, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos de Portugal,, presidente do Grupo Visabeira,, fundador do Grupo Delta, e, ex-presidente do Conselho Económico e Social.Aos proponentes juntaram-se ainda os três coordenadores das áreas consideradas determinantes para inverter o ciclo de erosão em curso do interior:

Política Fiscal