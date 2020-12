"As pandemias criam mais necessidade de Justiça", afirma Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta terça-feira o Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Presidente do Tribunal de Contas, a Procuradora-Geral da República e da Provedora de Justiça para receber os votos de Boas Festas. No discurso que se seguiu, o Presidente da República agradeceu e retribuiu "nesta quadra tão especial, sobretudo num ano de provação, de sacrifício, de dez meses de privação, daquilo que é o trato social, o relacionamento social que caracteriza".

Saudou a Justiça portuguesa, sublinhando que não há Estado de Direito sem Justiça. "A justiça teve que se defrontar com várias pandemias: a sanitária, que prossegue, a pandemia económica e social, que prossegue, e dentro dela, a quer tem a ver com as desigualdades e o seu aprofundamento, com preocupação face ao presente ao futuro", disse Marcelo, assinalando "o que a Justiça fez e o que pode fazer com estas pandemias, trabalhando com mais restrições e limitações e humanas, ao longo de dez meses".

"É um desafio na democracia, mas há democracia", disse, destacando que "as pandemias criam mais necessidade de Jusitça", para afirmação dos valores fundamentais "da dignidade da pessoas, dos direitos da pessoa" e de "todos os direitos", enumerou.