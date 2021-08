Ascenso Simões critica desvalorização da UGT e falta de alternativa a Marcelo no congresso do PS

O deputado socialista Ascenso Simões criticou este sábado a direção do PS por desvalorizar a UGT e por não ter encontrado um candidato alternativo a Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas eleições presidenciais.

Ascenso Simões, antigo secretário de Estado, fez um dos primeiros discursos críticos à direção do PS do 23º Congresso Nacional, que decorre no Portimão Arena, apesar de as suas primeiras palavras terem sido de elogio ao secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, e à líder parlamentar, Ana Catarina Mendes.

Depois de ter apontado aquilo que na sua opinião tem corrido bem ao longo dos últimos seis anos, o deputado eleito por Vila Real entrou nas críticas, começando pelo relacionamento da direção do PS com as duas centrais sindicais.