O texto final sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi aprovado esta quarta-feira em sede de comissão parlamentar.



A lei da eutanásia contou com os votos a favor de PS, IL e BE, os votos contra de Chega e PCP e a abstenção do PSD. A deputada social-democrata Paula Cardoso justificou a abstenção com a liberdade de voto que será dada aos deputados do PSD na votação final global, deixando ao “critério de cada um votar conforme a sua consciência ditar”.









