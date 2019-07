Assembleia da República aprova voto de pesar por Paulo Nunes de Almeida

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Paulo Nunes de Almeida, que morreu na quinta-feira, aos 60 anos.No voto apresentado pelo PSD, Paulo Nunes de Almeida é recordado como "um cidadão sensato, empenhado e com sentido de serviço e uma forte cultura de proximidade", que "durante a sua carreira profissional deu um forte impulso à modernização da economia, à inovação e vitalidade empresarial"."À sua família e à AEP a Assembleia da República endereça as mais sentidas condolências na hora em que cada homem é verdadeiramente insubstituível", lê-se no documento.Paulo Nunes de Almeida nasceu em 24 de março de 1959, na cidade do Porto, licenciou-se em economia pela Universidade do Porto e começou a sua vida profissional em 1982 no Banco Português do Atlântico, dedicando-se à atividade empresarial em 1984.No texto apresentado, é referido também que foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE) e que ocupou cargos na Associação Comercial do Porto (ACP), na Associação Têxtil de Vestuário de Portugal (ATP) e na Confederação Empresarial de Portugal (CIP).Em Paulo Nunes de almeida dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo e era, desde 2014, o 30.º presidente da AEP, tendo sido reeleito em 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020. Era membro do conselho geral da CIP e presidente do Conselho Fiscal do Futebol Clube do Porto.O Presidente República, Marcelo Rebelo de Sousa, distinguiu-o com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial - Classe do Mérito Industrial, por ocasião dos 170 anos da AEP, em maio deste ano.