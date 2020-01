Assembleia da República dá nega a comemorações da Revolução Liberal de 1820

O presidente da Câmara do Porto diz ter "pena" de que a Assembleia da República (AR) não se associe às comemorações da Revolução Liberal do Porto.



"Ousei ainda, confesso, escrever uma carta ao presidente da Assembleia. Admitia que a AR passados tantos anos, apesar de estar em Lisboa, já não tivesse grande embaraço pelo Porto comemorar esta revolução. Recebi de um amanuense qualquer uma carta a dizer que a Assembleia da República não se queria associar a isto", revelou Rui Moreira na cerimónia de apresentação do programa das comemorações na cidade da revolução de 1820.

