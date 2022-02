Assembleia Municipal do Porto aprova alteração a contrato do fundo do Aleixo

A Assembleia Municipal do Porto aprovou uma modificação ao contrato do Invesurb, o fundo do bairro do Aleixo, que determina a construção de habitação social nas Eirinhas e no Bairro do Leal.

Esta alteração dita que a construção das casas fica a cargo da autarquia, mas é financiada pela Invesurb, e colheu, na noite de segunda-feira, os votos favoráveis do movimento independente que apoia Rui Moreira, do PSD e do Chega, a abstenção do PAN, que não interveio na discussão, e os votos contra do PS, BE e CDU.

A deputada socialista Fernanda Rodrigues justificou o voto contra ao frisar que "os antecedentes acumulados" em relação a esta matéria "têm consequências relativamente a compromissos firmados" e considerou que o valor indemnizatório acordado de 1.200 euros por metro quadrado "é manifestamente insuficiente".