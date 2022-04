Assembleia Municipal do Porto aprova contas da autarquia de 2021 apesar de críticas

A Assembleia Municipal aprovou as contas de 2021 do município do Porto, com os votos favoráveis da bancada que apoia Rui Moreira, votos contra do BE e abstenção dos restantes grupos, no meio de críticas à execução.

As contas de 2021 da autarquia, que apontam para um investimento de 81 milhões de euros, correspondentes a 30% da despesa total, e um saldo de gerência a transitar para 2022 de 94,3 milhões de euros, foram aprovadas na Assembleia Municipal da noite de quinta-feira, apenas com os votos favoráveis do grupo independente "Aqui há Porto".

O Bloco de Esquerda votou contra, e as restantes bancadas -- PSD, PS, CDU e PAN -- abstiveram-se, numa reunião em que o deputado único do Chega voltou a não estar presente.