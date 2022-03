Horas antes do Governo tomar posse, a Polícia Judiciária fez buscas à EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, à Assembleia Municipal de Lisboa e a diversas juntas de freguesia, entre elas as juntas de freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente. Houve ainda entre os alvos empresas privadas, que se suspeita terem sido beneficiadas em adjudicações diretas, através do pagamento de luvas.