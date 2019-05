Assistência médica no estrangeiro

A legislação da União Europeia (UE) garante a qualquer cidadão europeu que esteja no estrangeiro o mesmo direito que as pessoas desse têm país de usufruir de um sistema de saúde público.Para tal basta ter o Cartão Europeu de Seguro de Doença.Qualquer cidadão europeu que esteja no estrangeiro, de férias ou em trabalho, dentro do espaço comunitário europeu, pode receber serviços médicos sem pagar quaisquer taxas extra. Este benefício é garantido por acordos existentes entre os estados-membros.A UE criou ainda um número de telefone de emergência único para que qualquer cidadão que se encontre num país da Europa consiga obter ajuda rapidamente: o 112.Assim, não há barreiras no que diz respeito a chamar ajuda.Surgem muitas vezes situações de emergência durante viagens ao estrangeiro, nomeadamente na sequência de acidentes de viação ou por questões relacionadas com a criminalidade.O número permite assistência imediata da polícia local e é gratuito.é o número de vidas salvas por ano pelo sistema de chamadas de emergência automáticas da UE, ‘eCall’, que deve ser implementado nos carros.é o número de catástrofes até hoje acompanhadas pela UE com mecanismos de apoio.das vítimas de tráfico de seres humanos identificadas na Europa são cidadãos europeus.