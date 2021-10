Associação de oficiais pede a Costa que avalie continuidade do ministro da Defesa

A associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) exigiu esta sexta-feira "explicações públicas" sobre a questão da chefia da Armada, apelando ao primeiro-ministro que faça uma "avaliação séria e profunda" sobre a continuidade em funções do ministro da Defesa.

"Apelar ao sentido de Estado, a bem do superior interesse nacional, do excelentíssimo senhor primeiro-ministro, no sentido de proceder a uma avaliação séria e profunda que lhe permita concluir da viabilidade de continuidade em funções do Senhor Ministro da Defesa Nacional", é uma das deliberações do Conselho Nacional da AOFA, divulgadas em comunicado.

Os oficiais exigem "explicações públicas, cabais e inequivocamente clarificadoras, sobre todo o processo que nos últimos dias abalou o país, não considerando minimamente aceitáveis 'lacónicos comunicados' que mais não visam que tentar branquear responsabilidades e transmitir uma mera ideia de que 'está tudo sanado e esclarecido'", apontam.