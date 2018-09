Associação de Proprietários subscreve sugestão de Rio sobre taxa de IRS diferenciada

O presidente da Associação Nacional de Proprietários destacou a necessidade urgente de combater a especulação imobiliária.

O presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques, disse esta quinta-feira que "subscreve completamente" a sugestão de Rui Rio sobre uma taxa de IRS diferenciada entre quem especula e quem retém imóveis.

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu na quarta-feira à entrada para o Conselho Nacional, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, que o partido pode apresentar na discussão orçamental uma proposta para que a taxa do IRS sobre mais-valias seja diferenciada em função do número de anos entre a compra e a venda de imóveis.

Em declarações esta quinta-feira à agência Lusa, António Frias Marques disse que a associação subscreve completamente a sugestão de Rui Rio e destacou a necessidade urgente de combater a especulação imobiliária.