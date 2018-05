Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação de Rita Ferro Rodrigues com 73 mil euros de Bruxelas

Capazes vai fazer cinco conferências e três sessões de informação no Alentejo.

Por Bruno de Castro Ferreira | 12.05.18

A associação feminista Capazes, que é liderada pela filha do presidente da Assembleia da República Rita Ferro Rodrigues, ganhou mais de 73,8 mil euros em fundos europeus para fazer oito ações no Alentejo.

Em comunicado, a associação esclarece que, desses 73 856 euros que lhes foram atribuídos em 2016 pelo Portugal 2020, a Capazes apenas recebeu, até ao momento, "a quantia de 8 917,87 euros".



Além do pagamento dos salários da coordenadora do projeto e de um técnico, no valor de 1100 e 1000 euros, respetivamente, a associação detalha ainda gastos de 400 euros mensais com o técnico de contas obrigatório.

O subsídio de Bruxelas foi atribuído para um programa que inclui "cinco conferências e três sessões de informação e divulgação para cronistas e agentes de outras entidades da sociedade civil". Os eventos vão acontecer em Odemira, Portalegre, Elvas, Ponte de Sor e Évora.



Vão participar nestas conferências deputadas como Mariana Mortágua (BE) e Catarina Marcelino (PS), apresentadores de televisão como João Baião e a atriz Mariana Monteiro. "Oradores e moderadora não recebem qualquer remuneração pelo trabalho prestado", esclarece a associação.



PORMENORES

Capazes desde 2014

A associação feminista Capazes foi criada em 2014 por Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues, entre outras personalidades.



Igualdade de género

As conferências organizadas no Alentejo estão relacionadas com a igualdade de género: estereótipos, desigualdade económica e género, e violência no namoro, entre outros.



Rita Ferro deixou a SIC

Depois de 17 anos como apresentadora na SIC, Rita Ferro Rodrigues e o canal de televisão chegaram a acordo, em março, para a rescisão do contrato.