A Iniciativa Liberal (IL) pediu uma audição parlamentar urgente com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e com a alta-comissária para as Migrações, Sónia Pereira, para darem explicações sobre a manutenção da associação Edintsvo, considerada pró-russa, na listagem de associações de imigrantes reconhecidas pelo Estado português que podem prestar apoio a refugiados ucranianos.A Edintsvo - Associação dos Imigrantes dos Países de Leste - “liderada pelo casal russo Igor Khashin e Yulia Khashina [próximos do Kremlin], continua a ser identificada pelo Alto Comissariado para as Migrações como uma associação ucraniana” e a IL acredita que existe o risco de o Estado português “estar a colocar em perigo a vida e os dados pessoais dos refugiados ucranianos acolhidos por Portugal e também das suas famílias que ficaram em solo ucraniano”.