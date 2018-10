Cristas acusa de Costa de ter como "único objetivo" manter o poder

"Não tenho surpresas com o primeiro-ministro", disse a líder do CDS-PP.

A líder do CDS-PP admitiu esta terça-feira que não ficou surpreendida com a entrevista do primeiro-ministro à TVI, evitou pronunciar-se sobre medidas concretas e acusou António Costa de ter como objetivo único manter-se no poder.

"Não tenho surpresas com o primeiro-ministro", afirmou Assunção Cristas sobre o que a surpreendeu na entrevista de Costa, em que este confirmou o aumento salarial na função pública, em 2019, à margem de um encontro com jovens do Conselho Nacional de Juventude, na sede do CDS-PP, em Lisboa.

Para a líder centrista, "o primeiro-ministro é alguém muitíssimo habilidoso que tem um único objetivo que é manter-se no poder e ter o melhor resultado possível" nas eleições do próximo ano.