Assunção Cristas assume derrota e sai da liderança do CDS

Um resultado difícil de digerir deixou o CDS-PP quase sem palavras e a alinhavar um congresso antecipado. "Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante quatro anos mas, em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar", afirmou Assunção Cristas, num discurso que aconteceu pouco depois das 21h00, mas muito depois das primeiras reações de todos os outros partidos.A líder dos centristas anunciou "a convocação do Conselho Nacional do CDS, com vista à realização de um congresso antecipado". No curto discurso, Cristas assumiu "o resultado com humildade democrática", felicitou "o partido socialista, vencedor nestas eleições" e reconheceu que construiu "um projeto alternativo para o País que claramente não foi escolhido nestas eleições".Depois dos 18 deputados conseguidos em 2015 através da coligação Portugal à Frente, com o PSD, e dos 24 conquistados em 2011, os centristas viram a sua presença no Parlamento reduzida a menos de metade (5 deputados).O desaire eleitoral ameaçou ressuscitar o fantasma do ‘partido do táxi’ - com a má memória de apenas 4 deputados eleitos em 1987, o suficiente apenas para encher um carro com motorista num País governado pelo PSD de Cavaco Silva."Há mais vida para além do líder parlamentar do CDS", defendeu Nuno Magalhães, líder da bancada parlamentar centrista, na chegada à sede do partido, em Lisboa. O cabeça de lista pelo círculo de Setúbal não foi eleito deputado.Às 20h00, quando se conheciam as primeiras projeções -pouco favoráveis ao CDS -, a sala preparada para o acompanhamento da noite eleitoral no Largo do Caldas, em Lisboa, estava praticamente vazia. Contavam-se três militantes, em minoria face aos jornalistas. O ambiente era pesado e não havia previsão para a primeira reação dos centristas.Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, vota na Escola Secundária de Miraflores, em Algés (Oeiras). Esperou cerca de 50 minutos na fila.A líder dos centristas chega sozinha à sede do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa. Parca em palavras, disse que passou o dia em família.A presidente do CDS-PP sobe ao palanque para o discurso da derrota. Assunção Cristas anuncia que deixa a liderança.