Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assunção Cristas cabeça de lista do CDS-PP às legislativas. Cecília Meireles é "número um" no Porto

Dois maiores círculos do País serão, assim, liderados por mulheres.

Por Lusa | 22:11

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, vai liderar a lista centrista de Lisboa nas legislativas de outubro e a sua "vice" Cecília Meireles será "número um" no Porto, segundo uma proposta feita esta sexta-feira pela direção do partido.



Assunção Cristas apresentou esta sexta-feira, em Lisboa, ao conselho nacional do partido, a chamada quota nacional, da responsabilidade da comissão política, que será votada no final da reunião.



Os dois maiores círculos do país, Lisboa e Porto, serão, assim, liderados por mulheres, de acordo com a lista a que a Lusa teve acesso.



Assunção Cristas optou por deixar Leiria, onde foi candidata noutras eleições, inclusive quando o CDS concorreu coligado com o PSD. A lista neste distrito será encabeçada por outra mulher, a ex-jornalista Raquel Abecassis (independente).



O líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, é indicado para número dois na lista do Porto.



Os restantes candidatos às legislativas serão indicados pelas estruturas distritais, em diálogo com a direção nacional.



Na reunião desta sexta-feira será também votada a lista do CDS, que volta a ser encabeçada por Nuno Melo, às eleições europeias de 26 de maio.