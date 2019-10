Assunção Cristas diz que CDS vai adaptar campanha devido à morte de Freitas do Amaral

Assunção Cristas, líder do CDS, fez esta quinta-feira um breve discurso de apelo ao voto nas eleições de domingo e anunciou que o partido vai adaptar a campanha devido à morte do fundador Freitas do Amaral.Num discurso de menos de quatro minutos, num almoço de campanha para as legislativas de domingo, em Barcelos, Braga, afirmou igualmente que o partido já colocou a bandeira à meia haste depois de ser conhecida a notícia da morte de Diogo Freitas do Amaral, que esta quinta-feira morreu aos 78 anos."Não ficamos indiferentes a esta triste notícia e vamos fazer ajustamento para a poder manter, para introduzir a sobriedade que o momento exige" e fazer "campanha com sobriedade".O CDS mantém, para já, as ações de campanha previstas para o resto do dia desta quinta-feira.