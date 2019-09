A líder do CDS evita falar sobre a queda dos centristas nos últimos meses. Assunção Cristas está mais focada em alertar para o risco de um Parlamento à esquerda.– Para o CDS interessa sobretudo a sondagem do dia das eleições. Estamos a começar a campanha e este é o tempo para explicar às pessoas o que pretende o CDS. Cada eleição é uma eleição.- Esse foi o momento em que não conseguimos explicar o queríamos. Fomos penalizados e assumi esse erro. Importante agora é explicar o que queremos para cada um dos setores e que não faz sentido um país inclinado excessivamente para a esquerda.A verdade é que, se considerarmos o que dizem as sondagens, podemos ter o risco de ter um Parlamento 2/3 à esquerda e isso significa que o Presidente não vai poder vetar diplomas importantes. Com uma maioria de 2/3 [o veto] seria rapidamente ultrapassado.- E é minha missão contrariá-lo. Vejo pessoas do centro-direita que assumem que o PS ganhou e que acham que não vale a pena votar.Não é verdade, o voto faz sempre sentido. Em democracia não há vencedores nem vencidos antecipados. E a composição da AR é muito importante para o que se pode fazer a seguir. Quero ver o que vai acontecer com os impostos que vão continuar a aumentar e com a crescente estatização.- Em relação à greve dos motoristas, foi um desastre a forma como o Governo lidou com isso na Páscoa. Aprendeu e mostrou isso no verão, mas não resolveu nada de estrutural. Não é forma de vida quando há um problema pôr o Exército na rua.Achamos que deve ser revista a lei da greve para se encontrarem formas mais eficazes de assegurar o cumprimento dos serviços mínimos.- Em Portugal, faltar a serviços mínimos dá uma falta injustificada, em Espanha dá direito à abertura de um processo disciplinar.É preciso abrir o debate e pôr os parceiros sociais a discutir a questão.- Temos uma estratégia convergente, que é trabalhar para construir uma alternativa no centro e direita para Portugal. Mas cada um tem prioridades que não são exatamente iguais.- Não tivemos encontros, como não tinha com Passos Coelho.- Lendo o que aconteceu em 2015 mantive sempre o mesmo discurso: sabemos onde estamos, mas o voto tornou-se mais livre.As pessoas já sabem que não precisam de votar numa pessoa para ser primeiro-ministro.O voto no centro-direita tornou-se mais possível no CDS, porque éramos penalizados pela ideia do ‘eles nunca lá chegam’. Agora discutimos deputados que ou vão para o CDS ou vão para a esquerda em distritos como Braga, Aveiro, Setúbal ou Viseu.Temos de dizer às pessoas que temos de ter toda a ambição, com certeza.- Estamos a trabalhar para ter o melhor resultado possível.– Baixar o IRS, em média, 15% para todas as pessoas e ir baixando o IRC até 12%, que é a taxa da Irlanda.- Haverá folga orçamental a partir de 2021 e as nossas contas são muito prudentes. O objetivo é usar 60% do excedente para baixar os impostos e 40% para baixar a dívida.- Ainda não devolvemos às pessoas o enorme aumento de impostos da troika. É uma medida de justiça. Se os impostos aumentam quando há troika, se não se podem baixar porque há défice, enquanto quando há superavit não se baixa?– Autonomia para as escolas desenvolverem projetos educativos e liberdade de escolha dentro da própria rede pública, permitindo às famílias mais carenciadas entrarem na escola que querem para evitar a guetização das crianças.– Para combater as listas de espera é preciso garantir que todas as pessoas têm direito a uma consulta de especialidade dentro dos três messe recomendados, seja no setor público, no social ou no privado. E o alargamento da ADSE.– Por adesão voluntária, como acontece com a Função Pública e pressupõe um estudo para garantir a sustentabilidade.A líder centrista defendeu como prioritário dotar a PJ e o Ministério Público de mais meios.Assunção Cristas assumiu também a necessidade de rever a legislação do estatuto do arrependido e criar no regime jurídico português a figura do denunciante.Ao contrário do PSD, Cristas defendeu ainda a manutenção de uma maioria de magistrados nos conselhos superiores do setor.