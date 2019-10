Assunção Cristas esperou 50 minutos para votar e fez apelo à participação

A presidente do CDS-PP teve este domingo de esperar mais de 50 minutos para votar nas legislativas, disse ter esperança que a abstenção baixe e fez um apelo à participação de todos nas eleições, porque "cada voto conta"."Cada voto conta e é muito importante que ninguém fique em casa", afirmou Assunção Cristas depois de exercer o seu direito de voto na escola secundária de Miraflores, Algés, Lisboa.A eleitora Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça teve de esperar 51 minutos pela sua vez de votar, numa mesa exclusivamente feminina, da presidente às escrutinadoras, a secção n.º 8, onde estão inscritas as eleitoras, por ordem alfabética, eleitores com o nome começado por Maria Augusta até Maria Inácia.Quando chegou a sua hora de votar, foi a 241.ª eleitora a fazê-lo até às 12h16.Sobre o grande número de pessoas a votar a essa hora, Assunção Cristas disse esperar que "a abstenção possa baixar significativamente".Estas "são eleições decisivas para o pais, eleições para o parlamento, para saber quem nos governo nos próximos quatro anos", acrescentou.Durante o tempo que esteve à espera, Cristas disse ter ouvido queixas dos eleitores pelo tempo de espera e pela forma como tudo estava organizado, o que levou alguns "a desesperarem, de andar de uma sala para outra", relatou.Daí ter feito mais um pedido para que as pessoas "vão com tempo e com tranquilidade" e "possam exercer o seu direito de voto".Depois de ir à missa, Assunção Cristas vai almoçar com a família e só ao fim da tarde, cerca das 18h30, estará na sede do partido, em Lisboa, para acompanhar a noite eleitoral, com um "estado de espírito bom, tranquilamente".Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.No total, são eleitos 230 deputados numas eleições que, ao longo dos anos, têm vindo a registar um aumento da taxa de abstenção.Em 2015, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 44,4%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.