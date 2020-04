"Até ao final da primeira semana de maio contamos ter testado os trabalhadores de lares", garante Eduardo Cabrita

no terceiro período do estado de emergência, foram detidas 58 pessoas, incluindo 23 que estavam sujeitas a confinamento obrigatório.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu esta sexta-feira que até ao final da primeira semana de maio, o governo conta ter todos os funcionários de lares testados para o covid-19.Segundo Eduardo Cabrita, até agora já foram testados 50% e objetivo é continuar. O ministro sublinhou ainda, num balanço da eficácia das medidas impostas pelo Estado de Emergência, que se encontra no terceiro período, que os portugueses têm cumprido de forma generalizada.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, avisou ainda que o Governo tomará as medidas necessárias para evitar grandes aglomerações de pessoas no fim de semana de 1 de maio. "Não deixaremos de encerrar zonas propícias" a ajuntamentos, avisou o MAI em conferência de imprensa.O governante assumiu, ainda assim, que se tem verificado "um generalizado cumprimento das regras" por parte dos cidadãos durante o estado de emergência. Segundo o MAI,A pandemia de covid19 já matou 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas em Portugal. Há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

