Atrasos nas pensões forçam novo ajuste no Governo

A demora no pagamento das pensões da Segurança Social vai forçar o Governo a alargar, este ano, o plano especial de atribuição de pensões provisórias a mais beneficiários, anunciou a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.Desta vez, todas as reformas serão abrangidas, adiantou a ministra: "Vamos alargar este mecanismo a todos os tipos de pensões, incluindo as antecipadas e as de desemprego de longa duração e às muito longas carreiras contributivas, o que irá permitir recuperar em 2020 mais pendências em relação àquilo que se conseguiu em 2019".Apesar "da redução em 50% do número de pendências em 2019", números da governante, ainda há caminho a percorrer, frisou. Neste sentido, Ana Mendes Godinho revelou que o Governo pretende avançar com um processo de simplificação administrativa, que visa "diminuir o número de documentos obrigatórios a apresentar". E "serão enviados cinco adidos da Segurança Social para os países com maior origem contributiva para ajudar a desbloquear os processos", acrescentou.O Governo está disponível para garantir creches gratuitas a 40 mil crianças de baixos rendimentos, respondendo assim a uma reivindicação do PCP.Ana Godinho adiantou ainda que as candidaturas ao Complemento Solidário para Idosos não terão em conta os rendimentos dos filhos até ao terceiro escalão, tal como anunciara o BE.O mês a partir do qual as reformas mais baixas vão ter um aumento extra de 10 euros será ainda definido durante a discussão da proposta do OE na especialidade, disse a ministra.