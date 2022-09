Audição urgente de Marta Temido pedida pela Iniciativa Liberal rejeitada pelo PS

Um requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente no parlamento da ministra da Saúde cessante, Marta Temido, foi rejeitado pelo PS esta quarta-feira, disse à Lusa o presidente da comissão parlamentar de Saúde, António Maló de Abreu.

O deputado social-democrata afirmou que os restantes partidos votaram a favor, tendo o Partido Socialista rejeitado a audição alegando que Marta Temido pediu a demissão do cargo e ainda não existe um novo ministro.

A Iniciativa Liberal queria ouvir Marta Temido sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e entidades convencionadas relativo a 2021 e sobre o futuro do SNS.

Marta Temido apresentou a demissão em 30 de agosto por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, tendo o primeiro-ministro optado por manter a ministra durante mais 15 dias até à nomeação da direção executiva do SNS, o que irá acontecer na próxima semana.

Estiveram também em votação na comissão da saúde os requerimentos do PSD para audição do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e da direção do Algarve Biomedical Center (ABC) e do Chega para audição urgente do presidente do INEM sobre as falhas na prestação de socorro, que foram aprovadas por unanimidade.