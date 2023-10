Auditoria à Santa Casa terminada em novembro

A ministra do Trabalho e da Segurança Social reiterou, esta sexta-feira, no Parlamento, que espera ter os resultados da auditoria à Santa Casa no próximo mês.



O tema surgiu na audição de Ana Mendes Godinho no âmbito do Orçamento do Estado pela voz do deputado do PSD Nuno Carvalho. O parlamentar questionou se a receita orçamentada "pode ser considerada como estável" ou se pode ser afetada por "alguma surpresa" na investigação que está a ser feita na Santa Casa.





Ana Mendes Godinho garante um "orçamento previsto e equilibrado para 2024", ressalvando que "teremos o resultado da auditoria" em Novembro.