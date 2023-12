Augusto Santos Silva antevê um ano muito exigente para o Presidente da República

O presidente da Assembleia da República anteviu esta quarta-feira que 2024 "será um ano muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República", mas manifestou confiança na sabedoria do eleitorado e das instituições.

Augusto Santos Silva falava no Palácio de Belém, em Lisboa, numa sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas do parlamento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado por representantes de todos os partidos com assento parlamentar: PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, BE, PAN e Livre.

Segundo o presidente da Assembleia da República, 2024 "será um ano muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República, mas será um ano que o eleitorado, as forças políticas, as instituições atravessarão com a sageza, a sabedoria e também a harmonia que caracteriza a nossa democracia".

Esta sessão de cumprimentos aconteceu a menos de um mês da dissolução da Assembleia da República, que o Presidente da República anunciou no início de novembro e que deverá decretar em 15 de janeiro, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, por causa de uma investigação judicial.

Numa curta intervenção, de cerca de dois minutos e meio, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, Santos Silva começou por agradecer "toda a excelente cooperação institucional e a dedicação pessoal e a simpatia" que o chefe de Estado "tem dedicado ao parlamento, a todas as forças políticas representadas no parlamento" e pelo seu acompanhamento do debate, da fiscalização e da atividade legislativa.

"Isso queremos agradecer, agradeço em nome de todos, porque, evidentemente, esta cooperação institucional e a excelência que a pauta é mesmo um grande ativo da democracia portuguesa, muito consolidado na democracia portuguesa, mas a que vossa excelência tem acrescentando um tom pessoal, afetivo, até emotivo, que nos apraz muito registar", afirmou.

Depois, Santos Silva desejou a Marcelo Rebelo de Sousa e sua família "uma boa época natalícia", que "corra pela melhor maneira, sem preocupações, com todo o júbilo que a caracteriza".

"E desejar também um excelente ano de 2024. Será um ano muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República. Mas será um ano que o eleitorado, as forças políticas, as instituições atravessarão com a sageza, a sabedoria e também a harmonia que caracteriza a nossa democracia", acrescentou.

"Em nome de nós todos, muito obrigado por nos receber, por esta simpatia, muito obrigado pela cooperação institucional e os melhores votos para 2024", reforçou.

O presidente da Assembleia da República foi o primeiro a discursar nesta sessão de cumprimentos, seguindo-se a intervenção do Presidente da República.

Esteve também presente nesta sessão a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.