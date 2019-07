Augusto Santos Silva é candidato do PS pelo círculo Fora da Europa

O Partido Socialista já fechou todos os cabeças de lista às próximas legislativas, mas uma das principais novidades é a escolha do atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para encabeçar o círculo Fora da Europa.Pelo círculo da Europa, os socialistas mantêm a escolha de Paulo Pisco. Os nomes foram avançados aopor fonte oficial do PS.Há quatro anos, os socialistas não conseguiram eleger nenhum candidato pelo círculo Fora da Europa. Nessa altura, a coligação PSD/CDS conseguiu os dois mandatos disponíveis (48,5%), ficando o PS apenas com 10,8% dos votos. Agora, os socialistas fazem uma aposta clara no círculo da emigração do resto do mundo. "Augusto Santos Silva é a melhor aposta para o PS e espera-se eleger", adianta fonte oficial."Com a escolha de Augusto Santos Silva, o PS quer valorizar o papel dos emigrantes, dando relevo à participação dos portugueses no estrangeiro", explica fonte oficial, frisando que também por isso foram alteradas as regras de recenseamento para os portugueses fora do país.A listas do Partido Socialista para as legislativas de 6 de outubro serão votadas esta terça-feira à noite, na comissão política nacional.