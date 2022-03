Augusto Santos Silva já foi eleito presidente da Assembleia da República.A proposta do PS, que indicava o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros para o cargo, foi aprovada com 156 votos a favor, 63 votos branco e 11 votos nulos.Na primeira intervenção após a o anúncio do resultado da votação, Augusto Santos Silva prometeu "garantir a todos as melhores condições para o exercício produtivo e pleno dos respectivos mandatos".Destacou ainda de forma elogiosa o trabalho do seu antecessor, Eduardo Ferro Rodrigues.