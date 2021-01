Aulas vão ser compensadas nas férias do Carnaval e Páscoa, afirma Ministro da Educação sobre fecho de escolas

Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considera que as escolas nunca foram um local de transmissão do vírus da Covid-19 e esclarece que as aulas, dos próximos 15 dias em que as escolas vão estar encerradas, vão ser compensadas nas férias de Carnaval e da Páscoa.Tiago Brandão Rodrigues apelou aos portugueses para que cumpram todas as regras impostas pelo Governo para que o número de contágios por Covid-19 diminua."Estou contente porque os diretores das escolas dizem que as escolas estão preparadas para o ensino à distância", diz ministro da Educação.