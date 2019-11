Aumentos de 0,4% na Função Pública sob ameaça de greve

Os sindicatos dos trabalhadores do Estado ameaçam avançar para todas as formas de luta, incluindo greves, se, como apurou o ‘Negócios’, o Governo aumentar os salários em 2020 com base na inflação deste ano, que deverá rondar os 0,4%, tendo em conta os últimos dados do INE."É uma proposta absolutamente indigna", afirmou ao Correio da Manhã José Abraão, secretário-geral da FESAP. "Se essa for a decisão do Governo", a federação sindical, da UGT, equaciona "todas as formas de luta, incluindo paralisações nacionais, setoriais ou por carreira", sublinha. Contudo, Abraão "espera pelas negociações que deverão arrancar com a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, na próxima semana", em que irá propor "um aumento dos salários reais em torno dos 3,5%".A Frente Comum, afeta à CGTP, vai mais longe e exige "aumentos de 90 euros para todos o trabalhadores", defende Sebastião Santana, da direção da federação sindical. "O aumento de 0,4% ou até mesmo de 1,6%", segundo a inflação prevista para 2020, "é totalmente inaceitável". "Os trabalhadores estão dispostos a lutar na rua e a fazer greve, se for necessário", disse aoOs últimos dados do INE reportam-se a outubro e apontam para uma inflação de 0,4% , valor que tem vindo a cair desde maio - quando chegou a 1%.Há 10 anos que os salários da Função Pública estão congelados, embora a partir de 2014 tenha havido mexidas nas progressões.O ministro das Finanças, Mário Centeno, já afirmou que tem 500 milhões de euros para a recuperação do congelamento das carreiras em 2020.